Harald Glööckler rechnet mit seiner Vergangenheit ab: "Meine Eltern waren eine Drecksbande"

Berlin - Schillernde Outfits, Glamour und große Auftritte: Harald Glööckler (60) steht wie kaum ein Anderer für Glanz und Selbstinszenierung. Doch hinter der funkelnden Fassade verbirgt sich eine schwere Vergangenheit, die den Modeschöpfer bis heute nicht loslässt.

Harald Glööckler (60) teilt aktuell sein Bett und Leben nur mit seinem Papillon-Rüden Ikarus. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Der 60-Jährige hat große Pläne: Glööckler will 100 Jahre alt werden und bis dahin noch einmal richtig durchstarten. Aktuell arbeitet er gleich an zwei Büchern. Doch während es beruflich läuft, bleibt sein Privatleben bewusst auf Abstand.

"Ich will morgens mit meinem Hund im Bett aufwachen, nicht mit einem Mann", erzählt er Moderatorin Marlene Lufen (55) im Podcast "M wie Marlene". Eine Beziehung ist für den Designer derzeit keine Option. Zu groß ist die Angst, sich eingeengt zu fühlen.

Trotz des freiwilligen Single-Daseins ist Einsamkeit ein großes Thema für Glööckler. Doch für ihn ist sie manchmal leichter zu ertragen als das Gefühl, in einer Beziehung allein zu sein. "Auf meine Depressionen ist Verlass", sagt er. Ein Satz, der zeigt, wie sehr ihn seine Vergangenheit geprägt hat.

Denn seine Kindheit war von Gewalt und Angst überschattet. Als Kind glaubte er, an den ständigen Streit seiner Eltern schuld zu sein. Die Situation eskalierte schließlich: Seine Mutter starb nach einem Angriff seines Vaters. Ein Trauma, das bis heute nachwirkt.

Mit beiden Eltern hat Glööckler innerlich abgeschlossen und findet drastische Worte: "Sie waren eine Drecksbande. Es war ekelhaft, was sie da gemacht haben."

Für ihn trugen beide Verantwortung: Die Mutter habe provoziert, der Vater zugeschlagen. Verziehen hat er ihnen nie.