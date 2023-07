13.07.2023 18:03 Dunkles Geständnis von Harald Glööckler: "Ich hatte Selbstmordgedanken"

Harald Glööckler (58) spricht in der aktuellen RTL-Doku über die Beziehung zu seinem Ex Dieter Schroth (74). So schlecht ging es dem Modedesigner.

Von Jenefer Flach

Berlin - Harald Glööckler (58) spricht in der aktuellen RTL-Doku über die Beziehung zu seinem Ex-Partner Dieter Schroth (74). So schlecht ging es dem Modedesigner. Der Designer Harald Glööckler (58) besucht bei der Berliner Fashion Week alleine die Show von Anja Gockel. © Jens Kalaene/dpa Nach rund 35 Jahren verkündete Harald Glööckler im Februar 2023 das Liebesaus zwischen ihm und seinem 74-jährigen Langzeitpartner. In seiner Doku "Herr Glööckler sucht das Glück" erzählt er, was er vor der Trennung durchgemacht hat. "Ich war sehr unglücklich, sehr deprimiert. Wir hatten sehr depressive Momente. Das hat mich sehr heruntergezogen." Der Unternehmer fühlte sich nach vielen glücklichen Jahren von Dieter Schroth eingeengt. Harald Glööckler Mithilfe von "Eigenfett": Harald Glööckler hat jetzt gröößere Brüste "Ich weiß, mein Mann sieht das nicht so, dass er mich eingeengt hat, aber ich sehe das schon." Aus einem Liebespaar wurde aus Sicht des 58-Jährigen eine Wohngemeinschaft. Die Entscheidung, die Partnerschaft auch auf dem Papier zu beenden, habe ihn körperlich wie seelisch belastet. Dabei hatte er schon länger mit sich gerungen, weil Glööckler bereits vorher merkte, dass die Beziehung nicht mehr funktionierte. "Irgendwann war ich so tot unglücklich, dass mir klar wurde, du musst jetzt eine Lösung herbeiführen", berichtet er emotional. Diese Zeit, in der Harald Glööckler gefühlsmäßig so gelitten hat, blieb nicht ohne Folgen: "Mir hat das sehr viel Leid gebracht. Ich war nicht nur deprimiert, sondern hatte schon Selbstmordgedanken und das ist keine Lösung, und da muss man eine Lösung schaffen", gesteht er vor laufender Kamera. Eine krasse Aussage, die verdeutlicht, wie dringend sein schwerer und gleichzeitig drastischer Schritt notwendig war. Auch wenn die Trennung noch nicht ausgestanden ist, freut sich der Modedesigner auf seinen neuen und befreiten Lebensabschnitt mit Zwergspaniel Billy King. Normalerweise zieht es TAG24 vor, nicht über mögliche Suizide zu berichten. Da es sich bei Harald Glööckler jedoch um eine Person des öffentlichen Lebens mit hoher Bekanntheit handelt, hat sich die Redaktion entschieden, es zu thematisieren. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa