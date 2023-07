Harald Glööckler knutscht mit CDU-Politiker: Ist der Designer neu verliebt?

Berlin - Die Scheidung von Dieter Schroth (74) ist gerade erst beantragt, dennoch scheint Harald Glööckler (58) wieder bereit für eine neue Liebe in seinem Leben zu sein. Nun wurde der Designer beim Knutschen mit einem neuen Mann gesichtet.

Ob sich der 58-Jährige, der in den letzten 35 Jahren nie Single war, nun wieder ein neues Liebes-Abenteuer einlässt?

Auf die Frage, ob er sich ein Leben an Lehmanns Seite vorstellen kann, antwortet Harald: "Sicherlich! Ich wollte immer schon die neue Nancy Reagan werden ..."

Dabei handelt es sich um den um einige Jahre jüngeren CDU -Politiker Marc-Eric Lehmann (26). Dieser setzt sich laut eigenen Aussagen für die Rechte der LGBTQ+-Community ein und gehört dem Vorstand des Berliner CSD an.

Harald Glööckler (58) schlägt nach langjähriger Ehe neue Wege ein. © Harald Glööckler/Instagram

In seiner neuen Show auf RTLZWEI lässt der Modezar seine Fans am schwierigen Trennungsprozess zu seinem Noch-Ehemann teilhaben. "Wir hatten sehr viele depressive Momente und das hat mich sehr heruntergezogen", verrät der 58-Jährige.

Laut ihm sei das Zusammenleben mit Schroth in den letzten 15 Jahren zu einer Wohngemeinschaft geworden. Harald erinnert sich: "Irgendwann habe ich mir gedacht, du musst jetzt eine Lösung herbeiführen." Kurzerhand zog er in seine neue Wohnung in Berlin-Mitte.

Nach 35 Ehe-Jahren wolle Harald nun alles machen, was Spaß mache und wozu er Lust habe. "Reisen, Shoppen, flirten, vielleicht auch einen oder mehrere Männer kennenlernen", so der Designer.

Findet Glööckler sein Glück? Neue Folgen seiner neuen Show "Harald Glööckler sucht das Glück" laufen immer mittwochs um 21.15 Uhr auf RTLZWEI.