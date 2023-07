Skandalöös: Harald Glööckler und Prostituierte stellen heilige Jesus-Statue nach

Berlin - In der neuen Folge "Herr Glööckler sucht das Glück" hat sich der Modezar etwas äußerst Ungewöhnliches vorgenommen. Für ein Kunstprojekt möchte Harald Glööckler (57) das berühmte Kunstwerk "La Pietà" von Michelangelo nachstellen.

Harald Glööckler (57) und Electra Elite (45) kennen sich schon länger. © RTLZWEI

Wie nicht anders zu erwarten, wird der 57-Jährige die Rolle des Jesus übernehmen. Für die Verkörperung der Mutter Gottes lässt Harald seine langjährige Bekannte Electra Elite (45) einfliegen. Wenn man einigen Aussagen Glauben schenkt, soll sie die teuerste Edel-Prostituierte der Schweiz sein.

"Als Künstler ist es eine großartige Geschichte, dieses Foto zu machen. Die Mutter Gottes von einer Trans-Frau und Jesus von einem homosexuellen exzentrischen Modemacher darstellen zu lassen. Das ist doch wunderbar", freut sich Harald.

Auch Electra scheint von dem Vorhaben mehr als überzeugt zu sein: "Ich freue mich, Harald nach langer Zeit wiederzusehen. So etwas wie das heutige Shooting hat Deutschland noch nicht gesehen. Das wird spektakulär."

"Jesus hatte kein Problem mit Prostituierten und ich bin sicher, er hätte auch kein Problem mit Schwulen. Wenn Jesus in allen ist, ist er auch in der Electra und in mir", erklärt der 57-Jährige.

Bei einer Kunstausstellung in Düsseldorf soll das Werk dann ausgestellt werden. "Das wird das Highlight der Eröffnung. Das wird ein Skandal, aber in der Kunst kann man das machen. Kunst muss polarisieren", findet der Modezar.