Harald Glööckler wird auf Pyjama-Party ganz heiß: "Sehr sexy, macht schon nervös"

Tatsächlich habe der 26-Jährige bereits eine wichtige Stellung in Haralds Leben eingenommen. Dies beruht wohl auf Gegenseitigkeit, denn Marc-Eric verrät: "Harald ist als Mensch unbezahlbar. Ich schätze ihn sehr. Er ist für mich sehr wichtig geworden."

"Ich bin schon heiß. Noch was trinken, dann kann ich für nichts garantieren. Dann bin ich wie ein Oktopus und hab überall die Finger", lacht der 58-Jährige kurze Zeit später.

Die Party ist im vollen Gange, als es an der Tür klingelt. Als wäre Harald nicht schon nervös genug, steht plötzlich noch ein Mann in Polizei-Uniform im Raum, der Harald dazu auffordert, auf einem Stuhl Platz zu nehmen.

Zwischen einigen akrobatischen Vorführungen entledigt sich dieser nach und nach seiner Uniform und bringt sein Publikum zum Jubeln. "Meine Überraschung ist so was von gelungen, I love it", freut sich Rita.

Die geglückte Feier endet mit einem Gruppen-Kuscheln, samt Stripper, im Bett. "Die Pyjama-Party ist super gelaufen. Marc super sexy in seinem Strampelanzug. Das ist schon beachtlich, was ich da so sehen konnte", fasst Harald seinen Abend zusammen.

Die nächste Folge "Harald Glööckler sucht das Glück" läuft am 2. August um 21.15 Uhr auf RTLZWEI.