Patricia Blanco spricht mit Glööckler über Schönheits-OPs: "Mein Körper ist mein Hobby"

Bereits des Öfteren hat die 52-Jährige in diversen Medienformaten über ihr Privatleben geplaudert und vor allem Fakten zum Beziehungsstreit mit ihrem Ex Andreas Ellermann (58) ausgepackt.

Patricia Blanco steht zu ihren Beauty-Eingriffen: "Mein Körper ist mein Hobby!" © Felix Hörhager/dpa

Das sei aber nicht immer so gewesen. Patricia Blanco brach im Podcast zeitweise in Tränen aus und erzählte, dass früher keiner an sie geglaubt habe, sie sich aber nie unterkriegen lassen habe und sich auch weiterhin durch all den Gegenwind durchkämpfe.

Auch ihre Liebe zu Schönheitsoperationen hat sie im Gespräch zugegeben. Diese teilt auch der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat.

Das glückliche und zufriedene Leben, das sie die meiste Zeit führe, erfüllte sich das Reality-Sternchen nämlich auch durch ihre diversen Schönheits-OPs, erzählte sie dem "Pompöös"-Gründer.

"Mein Körper ist mein Hobby. Ich habe 60 Kilo abgenommen. Ich habe OPs hinter mir", erzählt die 58-Jährige und relativiert im selben Atemzug die Beauty-Eingriffe: "Ich liebe Schönheits-OPs, das ist einfach mein Ding, sorry!" und trifft damit bei Botox-Fan Glööckler auch auf Zuspruch. Er selbst hat sich erst vor Kurzem die Brust operieren lassen.

Sie wolle sich inzwischen dafür auch einfach nicht mehr rechtfertigen müssen. Es wäre schließlich ihre Entscheidung.

Auch deshalb fühle sie sich inzwischen endlich pudelwohl in ihrem Körper. Diese optische Veränderung half auch ihrem Selbstbewusstsein. Seitdem trage sie auch gerne schöne Kleider und habe ihren Sinn für Ästhetik neu entdeckt.