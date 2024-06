So teuer war Harald Glööcklers Körper: "Sie können da schon ein Haus bauen"

Sein Körper ist sein Kapital: Modedesigner Harald Glööckler (59). © Reiner Voss/View/dpa, Screenshot/Instagram/haraldgloeoeckler_official (Bildmontage)

"Sie können da schon ein Haus bauen", verriet Glööckler im Interview mit RTL. Eine genaue Summe zu nennen, fiel dem 59-Jährigen dabei gar nicht so leicht.

"Man muss ja dann alles dazurechnen. Ich mache seit 30 Jahren Unterspritzungen. Ich gehe zum Frisör", überlegte der schrille Unternehmer laut. Die Schönheits-Eingriffe seien nicht nur Körperkult, sondern auch eine "Investition in meine Marke".

Und wie viel Geld steckt nun am Ende im optimierten Glööckler-Körper? "Irgendwo bei 600.000 Euro. Aber ich kann es nicht genau sagen", rechnete der Designer aus.

Mit seinem Look will sich Harald Glööckler immer wieder neu erfinden. Doch die zahlreichen Schönheits-Eingriffe haben auch einen ernsteren Hintergrund.

"Ich habe mit zwölf Jahren erleben müssen, wie meine Mutter in nur einem Jahr gefühlt 90 Jahre älter wurde. Ich habe diesen Verfall gesehen an ihr. Mit diesem Verfall komme ich nicht gut klar", gestand der Wahlberliner und spielte damit auf seine schwierige Kindheit mit einem gewalttätigen Vater an.

Deshalb mache er "alles, was geht, um diesem Verfall Einhalt zu gebieten", fuhr er fort.