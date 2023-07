Hat Ariana Grande ihre Ehe zerstört? Ethan Slater reicht Scheidung ein!

Ist Ariana Grande (30, r.) der Grund für die Scheidung zwischen Ethan Slater (31) und seiner Frau Lilly Jay? © Montage: Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, VALERIE MACON / AFP

Die Trennung von ihrem Ehemann Dalton Gomez (27) ist noch ganz frisch - schon soll es einen neuen Mann an der Seite von Popstar Ariana Grande geben.

Angeblich datet die "Save Your Tears"-Interpretin ihren Kollegen Ethan Slater, den sie bei den Dreharbeiten zu dem Musical-Streifen "Wicked" kennen (und lieben?) gelernt hat.



Besonders pikant: Auch der Schauspieler ist eigentlich noch in einer Beziehung und sogar verheiratet - mit seiner Jugendliebe Lilly Jay. Noch ...

Denn nach einem Bericht des US-Promi-Portals TMZ sollen der Filmstar und seine Ehefrau, die vergangenen Sommer zum ersten Mal Eltern eines kleinen Jungen geworden sind, am Mittwoch in New York offiziell die Scheidungspapiere eingereicht haben.

Ist ihre Liebe etwa wegen Ariana Grande in die Brüche gegangen?



Der genaue Grund für das Ende von Ethans und Lillys Ehe sei nicht bekannt, heißt es in dem Bericht weiter. Dass die plötzliche Scheidung der jungen Eltern etwas mit der schönen Kollegin des Schauspielers und Sängers zu tun haben könnte, scheint jedoch nahezuliegen.

Laut TMZ sollen die beiden Co-Stars nämlich bereits seit mehreren Monaten ein Paar sein.