Ohne Ring bei Wimbledon - jetzt wohl offiziell: Ist Ariana Grande wieder Single?

Die Sängerin Ariana Grande (30) ist wieder Single. © Bildmontage: Imago/i Images

Der Besuch der Sängerin beim Wimbledon-Finale am Sonntag in London sorgte bereits für zahlreiche Gerüchte unter ihren Fans. Die 30-Jährige wurde nämlich ohne ihren Verlobungs- oder Ehering am Finger gesichtet!



Wie ein Insider dem Portal TMZ jetzt bestätigte, sollen Grande und der Luxus-Immobilienmakler bereits seit Anfang des Jahres getrennte Wege gehen.

Eine Quelle verriet gegenüber dem People-Magazin derweil, dass das Paar seit seiner Trennung "ruhig und liebevoll an ihrer Freundschaft gearbeitet" habe.



Bereits im August 2022 wurden erstmals Gerüchte über eine mögliche Trennung der beiden laut. Grande teilte ein Make-up-Tutorial auf TikTok, auf dem sie die Ringe nicht trug.

Zum damaligen Zeitpunkt dementierte sie die Gerüchte noch vehement und erklärte: "Ich trage meinen Ehering einfach nicht, weil er gereinigt wird. Ich lasse mich nicht scheiden."

Im Mai teilte die Sängerin einen Beitrag auf Instagram, um den zweiten Jahrestag ihrer Ehe zu feiern. Neben einer "2" mit einem Herz und dem Satz "3,5 zusammen" schrieb sie: "Ich liebe ihn so." Ähnlich am Valentinstag: Das Paar teilte liebevolle Fotos mit Sprüchen wie "Mein ewiger Valentine" und "Ich liebe dich".

Warum das Paar den Liebes-Schein so lang gewahrt hat, ist unklar. Angeblich hätten beide vor einigen Monaten nochmal probiert, sich zu versöhnen, doch dieser Versuch sei gescheitert.

Die Quelle betonte, dass das Paar nun ganz sicher "auf eine Scheidung zusteuert".