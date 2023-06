Hater bezeichneten sie als "Schweinchen" - Plus-Size-Model hat das letzte Lachen!

Die 25-Jährige nutzt ihre Plattform, um auch anderen zu helfen, das Positive an ihren Körpern kennen und lieben zu lernen. "Es ist so schön zu lesen, dass Menschen tatsächlich ihr Leben leben und ihr Gewicht sie nicht zurückhält, ihre Körperform, ihre Haut, was auch immer sie nicht zurückhält, und ich hatte etwas damit zu tun", freute sie sich.

Bianca behält bei fiesen Nachrichten einen kühlen Kopf. © Instagram/biancakrigovsky

Sie selbst hätte nie jemanden gehabt, zu dem sie in diesen Belangen hätte aufschauen können. Doch das habe sich glücklicherweise geändert: "Es ist wirklich cool, dass wir all diese Menschen in verschiedenen Formen, Größen und Farben haben, die uns ein Vorbild sein können."

In ihrer Kindheit sei ihr schon ab ihrem zehnten Lebensjahr gesagt worden, "dass ich nicht dünn genug sei und dass ich bestimmte Kleidungsstücke nicht tragen könne", erzählte sie. "Ich würde es lieben, wenn mein zukünftiges Kind erwachsen würde und sich seines Körpers nicht mehr so bewusst wäre wie ich."



Bianca sei laut anderen angeblich zu kurvig oder zu klein gewesen. Doch in den vergangenen Jahren lernte sie, sich so zu akzeptieren, wie sie ist. Auch Hass-Nachrichten prallen mittlerweile an ihr ab.

"Aus irgendeinem Grund bin ich wirklich gut darin, einfach zu sagen: 'Das ist dumm.' Das ist mir wirklich egal", sagte sie. "Es geht mich nichts an, was andere Leute sagen. Ich habe so viel an mir selbst gearbeitet und weiß, dass die Meinungen anderer Menschen nichts über mich widerspiegeln."