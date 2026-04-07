"Hatte die toten Kinder jeden Tag dabei": Michael Mittermeiers langer Weg zum Vaterglück

Pullach im Isartal - Comedian Michael Mittermeier (60) bringt sein Publikum auf der Bühne zum Lachen. Doch im privaten Leben war ihm und seiner Frau Gudrun nicht immer zum Lachen zumute. Vor der Geburt von Tochter Lilly im Jahr 2008 durchlebte das Paar eine schwierige Zeit.

Michael Mittermeier (60) musste schwere Schicksalsschläge in seinem Leben erleben. © Martina Bogdahn/BR Bayerischer Rundfunk/obs

Bei "Hörzu" erinnert sich der 60-Jährige an schmerzhafte Momente zurück - denn seine Frau Gudrun erlebte mehrere Totgeburten: "Meine Frau und ich hatten einen langen Weg, um ein Kind zu bekommen. Vier Totgeburten, immer wieder die Hoffnung auf ein Kind, dann wieder die komplette Dunkelheit."

Doch Michael Mittermeier und seine Ehefrau gaben ihren Kinderwunsch nie auf - und wurden erhört. 2008 kam ihre Tochter Lilly auf die Welt. "Sie inspiriert mich. Aus Gesprächen mit ihr entsteht so viel. Es geht mir ans Herz, wie klar die jungen Menschen auf diese Welt schauen", so der Comedian.

Trotz der Verluste ging Mittermeier während dieser Zeit auf die Bühne, mit einem schweren Päckchen zu tragen: "Seit 2005 hatte ich die toten Kinder jeden Tag dabei, auch auf der Bühne."

Der Humor habe ihm geholfen, "die Dunkelheit zu vertreiben". Frau Gudrun habe ihn bei seinen Entscheidungen immer unterstützt: "Auf der Bühne fühle ich mich gut. Es gab ein paar Auftritte, da hat meine Frau gesagt: 'Mach es, ich weiß, es hilft dir, es zu verarbeiten.'"