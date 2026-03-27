Schockmoment für Comedy-Star: Show von Michael Mittermeier muss abgebrochen werden
Bonn - So hatte sich Comedy-Star Michael Mittermeier (59) seinen Auftritt in der Bonner Oper mit Sicherheit nicht vorgestellt! Die Show des Oberbayerns musste in der Pause abgebrochen werden.
Mit seinem aktuellen Programm "FLASHBACK - Die Rückkehr der Zukunft" tourt der Comedian derzeit durch Deutschland und machte auch in der ehemaligen Bundeshauptstadt halt.
Doch dann folgte am Donnerstagabend der Schockmoment! Nach Informationen von "Bild" fanden Sicherheitskräfte in einer Unterbrechung einen herrenlosen Rucksack in der Nähe des Foyers vor dem Haupteingang.
Sofort alarmierte man die Polizei, die die Bonner Oper evakuierte und die 800 Zuschauer gegen 21.15 Uhr über einen Notausgang herausbrachte. Zuvor hatte man die Besucher per Lautsprecherdurchsagen aufgefordert, nach Hause zu gehen.
Außerdem entschieden sich die Beamten dazu, Mittermeiers Show sofort abzubrechen und das gesamte Gebäude zu räumen.
Ebenfalls sperrten die Einsatzkräfte den Bereich um den Haupteingang sowie die anliegende Straße Am Boeselagerhof im Bonner Zentrum.
Spezialisten des LKA Düsseldorf rücken bei Mittermeier-Show an
Aus Düsseldorf rückten extra Spezialisten des Landeskriminalamts an, um den verdächtigen Rucksack zu überprüfen.
Mit einem Röntgengerät scannten die Einsatzkräfte den Gegenstand und öffneten ihn anschließend.
Das Prozedere dauerte bis Mitternacht. Erst dann stand fest, dass sich in dem Wanderrucksack mit Hüftgurt lediglich Kleidung, Essen und ein Schlafsack - vermutlich von einem Obdachlosen - befanden.
Die Polizei sackte den Rucksack ein, brachte ihn zur Wache und gab schließlich Entwarnung, sodass alle Sperrungen wieder aufgehoben werden konnten.
Wie die Behörden mitteilten, sei ein Abbruch der Veranstaltung aus Sicherheitsgründen notwendig gewesen - auch wenn es im Vorfeld keine konkreten Hinweise auf eine Bedrohung gegeben habe.
Fraglich ist hingegen noch, wie es mit den Tickets der 800 Zuschauer weitergeht. Der nächste Auftritt von Michael Mittermeier dauert indes noch ein wenig. Am 23. April tritt er in München im Circus Krone auf.
Titelfoto: Annette Riedl/dpa