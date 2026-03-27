Schockmoment für Comedy-Star: Show von Michael Mittermeier muss abgebrochen werden

Bonn - So hatte sich Comedy-Star Michael Mittermeier (59) seinen Auftritt in der Bonner Oper mit Sicherheit nicht vorgestellt! Die Show des Oberbayerns musste in der Pause abgebrochen werden.

Die Show von Michael Mittermeier (59) musste aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden. © Annette Riedl/dpa

Mit seinem aktuellen Programm "FLASHBACK - Die Rückkehr der Zukunft" tourt der Comedian derzeit durch Deutschland und machte auch in der ehemaligen Bundeshauptstadt halt.

Doch dann folgte am Donnerstagabend der Schockmoment! Nach Informationen von "Bild" fanden Sicherheitskräfte in einer Unterbrechung einen herrenlosen Rucksack in der Nähe des Foyers vor dem Haupteingang.

Sofort alarmierte man die Polizei, die die Bonner Oper evakuierte und die 800 Zuschauer gegen 21.15 Uhr über einen Notausgang herausbrachte. Zuvor hatte man die Besucher per Lautsprecherdurchsagen aufgefordert, nach Hause zu gehen.

Außerdem entschieden sich die Beamten dazu, Mittermeiers Show sofort abzubrechen und das gesamte Gebäude zu räumen.

Ebenfalls sperrten die Einsatzkräfte den Bereich um den Haupteingang sowie die anliegende Straße Am Boeselagerhof im Bonner Zentrum.