Hawaii Five-0-Schauspieler Taylor Wily tot!

Dies meldete KITV in einem Videobeitrag am heutigen Freitag. Auch Daily Mail und TV Insider berichteten über den Tod des Darstellers.

Demnach verstarb Wily am gestrigen Donnerstag (Ortszeit). Nähere Umstände zu seinem Tod sind derzeit nicht bekannt.

Er spielte in der Krimiserie Hawaii Five-0 den Imbissbudenbesitzer "Kamekona Tupuola" oder trat in Magnum P.I. auf. Zudem war Wily bereits als Sumō-Wrestler und als Mixed-Martial-Arts-Kämpfer in der UFC tätig.