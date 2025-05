Heftige Vorwürfe: Hat Victoria Beckham ihrem Sohn die Hochzeit ruiniert?

Palm Beach (Florida/USA) - Hat sie ihrem Sohn etwa die Hochzeit ruiniert? Aktuell kursieren Gerüchte darum, dass Victoria Beckham (51) es sich einfach nicht habe nehmen lassen, ihrem Sprössling und seiner Braut das Rampenlicht am wohl einzigartigsten Tag ihres Lebens zu stehlen.

Während Victoria und ihr Sprössling anschließend also begannen, langsam miteinander zu tanzen, sei Nicola weinend aus dem Saal gelaufen.

Für die 30-Jährige habe es sich dem Insider zufolge so angefühlt, als hätte "Victoria ihre Hochzeit ruiniert".

Nicola sei das Herz in die Hose gerutscht, während es im Saal mit einem Mal mucksmäuschenstill geworden sei.

Dies erklärte eine Quelle gegenüber People . Demnach sei auf der Hochzeit von Brooklyn (26) und seiner Nicola (30) der US-Musiker Marc Anthony (56, "Rain Over Me") aufgetreten und habe sowohl den 26-Jährigen als auch "die schönste Frau des Abends" zu sich auf die Bühne gebeten.

Victoria Beckham (51) scheint die Aufregung nicht verstehen zu können. © LISA O'CONNOR / AFP

Heftige Vorwürfe, die die Mode-Designerin anscheinend nicht auf sich sitzen lassen möchte.

Gegenüber Page Six äußerte sich nun ein Insider vonseiten Victoria und gab an, dass die 51-Jährige nicht verstehen könne, was genau das Problem gewesen sei.

Demnach hätte es bereits zwei Hochzeitstänze am frühen Abend gegeben - einzig und allein zwischen Nicola und Brooklyn. Erst viel später sei Marc Anthony auf die Bühne getreten und habe seine Ansprache gehalten.

Daraufhin hätte Brooklyn mit seiner Mutter getanzt, während auch Papa David (50) Töchterchen Harper (13) aufgefordert habe.

"Alle sind ganz verwundert, warum Nicola deswegen so traurig war", so der Insider weiter.

Bereits zuvor hatte es immer wieder Gerüchte darüber gegeben, dass es zwischen Nicola und Victoria Spannungen gebe. Demnach seien die beiden Frauen im Zuge der Hochzeitsplanung immer wieder aneinandergeraten. Bisher haben sich jedoch weder Nicola noch Victoria zu den angeblichen Zerwürfnissen öffentlich geäußert.