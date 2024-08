FKK-Style: So sexy gratuliert Heidi ihrem Tom zum Hochzeitstag

Heidi Klum (51) und Tom Kaulitz (34) sind seit mehr als sechs Jahren ein Paar. © dpa | Gerald Matzka

Zu Beginn ihrer Beziehung im Frühjahr 2018 und der nur etwas mehr als ein Jahr späteren Eheschließung mussten die GNTM-Jurorin und der Gitarrist viele fiese Kommentare über sich ergehen lassen.

Doch heute zweifelt keiner mehr an der Liebe der beiden!

Bereits seit fünf Jahren sind Heidi und Tom nun schon Ehepartner. Aktuell feiern sie ihren Hochzeitstag in einem paradiesischen Urlaub, wie es aussieht auf der italienischen Insel Capri, wo sie sich 2019 auch das Jawort gaben.

Heidi ließ es sich dabei nicht nehmen, ihrem Tom auch in den sozialen Medien einige liebevolle Worte zu widmen - garniert von einem sexy Strand-Video!

"Wir feiern unsere Liebe heute und jeden Tag [...] Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag", schrieb sie auf Instagram samt unzähliger Herz-Emojis. In der dazu geposteten Aufnahme sieht man, wie die 51-Jährige sich am Strand an ihren Ehemann kuschelt.

Was ihre mehr als 12 Millionen Follower mal wieder besonders erfreut: Heidi hat in dem Video nur ein knappes Bikinihöschen sowie eine XXL-Sonnenbrille an! Ihre gebräunten Beine reckt sie lasziv in den Himmel, ihre Oberweite bedeckt sie lediglich mit ihrer linken Hand.