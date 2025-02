Heidi Klum ganz in Rot: Hier zeigt sich das Model in sexy Dessous

Las Vegas (USA) - Zu ihrem sechsten Hochzeitstag ließen es Heidi Klum (51) und Tom Kaulitz (35) ordentlich krachen. In Las Vegas zelebrierte das Promi-Paar sein persönliches Jubiläum.

In Las Vegas ließ Heidi Klum (51) alle Hüllen fallen. © Phil Noble/PA Wire/dpa

Es brauchte keine Worte, um den Fans auf Instagram mitzuteilen, dass die Zeit für Zweisamkeit gekommen war.

In einem eng anliegenden schwarzen Kleid mit funkelnden Pailletten stolzierte Heidi zunächst durch die Flure des berühmten Wynn Hotel, ein Martini-Glas lässig in der Hand.

Danach ging es zum Abendessen ins Restaurant Delilah, wo Tom auffällig seine Hand auf die Oberschenkel seiner Frau legte.

Im Hotelbett wurden später noch mehr Zärtlichkeiten ausgetauscht. In einem Video zeigte sich das prominente Paar kuschelnd Seite an Seite. Dazu schrieb Heidi: "Danke, Universum, dass du Tom in mein Leben gebracht hast."

Wenige Stunden später kam dann schließlich noch das aufsehenerregende Bild dazu, das die 51-Jährige in roten Dessous in ihrem Hotelzimmer zeigt.