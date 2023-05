"Happy Birthday, Heidi": ProSieben feiert Heidi Klums 50. Geburtstag mit besonderem Geschenk

Bald 50 und fabelhaft: Heidi Klum bekommt zu ihrem Geburtstag am 1. Juni ein Sonderprogramm auf ProSieben. © Joel C Ryan/Invision/AP/dpa

Den ganzen Donnerstag über werden Geburtstagsgrüße von Freunden und Wegbegleitern in kurzen Einspielern gesendet.

Um 13.10 Uhr können Fans noch einmal die drei besten Umstylings aus 18 Jahren "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" genießen.

Ab 19.05 Uhr gibt Heidi dann in ihrem großen Geburtstagsinterview Einblicke in die vergangenen 50 Jahre: Wie war ihr Einstieg in die Modelwelt? War sie schon als Teenager modeverrückt? Was waren ihre GNTM-Highlights?

Im Anschluss sehen Zuschauer dann wie gewohnt um 20.15 Uhr die 16. Folge der aktuellen GNTM-Staffel.

"Liebe Heidi, ein Geburtstag ist noch lange kein Grund, älter zu werden. Und wie ich dich kenne, hast du das auch nicht vor. Dennoch mag ich dir stellvertretend für alle ProSieben-Kolleg:innen herzlich gratulieren", so ProSieben Senderchef Daniel Rosemann. "Dein Geburtstag gibt mir die Gelegenheit, dir zu sagen, wie sehr wir uns darüber freuen, dass du bereits seit 18 Jahren Teil der wunderbare. ProSieben-Familie bist."