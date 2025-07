Heidi oben ohne im Liebesparadies: "Welcher Tag ist heute?"

Los Angeles - Was für ein Glück für ihre Fans: Heidi Klum (52) zeigt sich im Urlaub nicht nur ihrem Göttergatten gegenüber gerne äußerst leicht bekleidet, sondern verzückt auch ihre Insta- und TikTok-Follower mit ihrem kurvigen Körper. So auch dieser Tage während neuer "Flitterwochen" mit ihrem Mann Tom Kaulitz (35).

Schon vor mehr als einer Woche postete die GNTM-Jurorin die ersten Knutsch-Aufnahmen von sich und ihrem 17 Jahre jüngeren Mann. Es folgten leicht bekleidete Bikini-Clips, gekrönt von mehreren Videos, in denen Heidi sich ihren Fans wieder einmal oben ohne präsentiert!

Was dabei natürlich nicht fehlen darf? Reichlich intime Einblicke in das Liebesglück und auf den sonnengebadeten Körper der 52-Jährigen. Seit Tagen werden Heidis Social-Media-Kanäle mit Urlaubsaufnahmen überflutet.

Vor knapp sechs Jahren gaben sich das Supermodel und der Musiker vor Capri ( Italien ) das Jawort, führen seitdem eine Bilderbuch-Ehe. Auch in diesem Sommer feiern die beiden ihren Jahrestag - wenn auch etwas verfrüht - ausgelassen an paradiesischen Stränden.

Wo genau Tom und Heidi Klum bzw. Kaulitz sich derzeit die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, verrieten die beiden indes nicht. In der Vergangenheit kehrten sie bereits öfter an den Ort ihrer Hochzeit zurück, um es sich gut gehen zu lassen.

So postete Heidi unter anderem ein Bild - an der Seite ihres Mannes am Strand liegend -, zu dem sie schrieb: "Welcher Tag ist heute?" Schließlich kann man im Paradies schon mal das Zeitgefühl verlieren …