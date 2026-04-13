Schwarze Mähne und Popo-Blitzer: Heidi Klum kaum wiederzuerkennen

USA - Dass Heidi Klum (52) es liebt, sich zu verkleiden, ist spätestens seit ihrer alljährlichen Halloween-Party kein Geheimnis mehr. Beim diesjährigen Coachella-Festival schlüpfte die Modelmama gleich in mehrere Kostüme.

Heidi Klum (52) zieht beim Coachella-Festival alle Blicke auf sich. © Montage: Screenshot/Instagram/heidiklum

Mit wasserstoffblonder Perücke, weißer Schlumpf-Mütze und dicker Sonnenbrille hatte das Supermodel seine Fans an Tag eins des berühmten Musikfestivals in der Wüste Kaliforniens überrascht und im Netz gemischte Reaktionen für den ausgefallenen Look geerntet.

An Tag zwei setzte die GNTM-Chefin dann sogar noch einen drauf, wie sie ihren Followern in einem Reel bei Instagram zeigt: Mit langer, schwarzer Mähne, dunklem Lippenstift und dazu passender Sonnenbrille schlendert die Vierfachmama in dem Video über das staubige Festivalgelände und lächelt kokett in die Kamera.

Doch nicht nur mit ihrer neuen Haarfarbe zieht die 52-Jährige alle Blicke auf sich. Auch ihr knappes Outfit sorgt im Netz für reichlich Gesprächsstoff.

Denn: Heidis weißes Kleid im Boho-Style ist hinten so kurz geschnitten, dass es den Blick auf ihren Allerwertesten und ihre Spitzenunterwäsche freigibt. Mit dem freizügigen Look kombiniert das Model eine Netzstrumpfhose und grobe Cowboy-Boots.