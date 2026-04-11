Welcher Schlumpf steckt denn in diesem Kostüm?
USA - Das alljährlich gehypte Musikfestival Coachella geht an diesem Wochenende wieder im US-Bundesstaat Kalifornien über die Bühne. Mit dabei ist auch Topmodel Heidi Klum (52), die auf den ersten Blick gar nicht wiederzuerkennen ist.
Denn die 52-Jährige hat sich für einen Look nahezu ganz in Weiß entschieden. Sogar eine Mütze und Sonnenbrille dürfen bei ihrem Outfit nicht fehlen.
Durch die Kopfbedeckung hat die Model-Mama fast ein wenig Ähnlichkeit mit einem Schlumpf.
Auch bei ihren Haaren entschied sich die "GNTM"-Chefin für eine Veränderung - eine wasserstoffblonde Perücke. Lediglich die Hose kommt mit einigen Farbtupfern daher.
Ihr Outfit kommt vom Label "maisonblanche.swiss", das Klum bereits in der Vergangenheit trug.
Verzichten musste die 52-Jährige auf Ehemann Tom Kaulitz (36). Der war mit seiner Band "Tokio Hotel" am Freitagabend beim "Radio Regenbogen"-Award im Europa-Park Rust. Die vier Jungs aus Magdeburg bekamen dort den Preis als beste Band.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/heidiklum