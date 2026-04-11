Welcher Schlumpf steckt denn in diesem Kostüm?

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Heidi Klum besucht an diesem Wochenende das Coachella-Festival in Kalifornien. Ihr Outfit? Ganz in weiß.

Von Linda Drewanz

USA - Das alljährlich gehypte Musikfestival Coachella geht an diesem Wochenende wieder im US-Bundesstaat Kalifornien über die Bühne. Mit dabei ist auch Topmodel Heidi Klum (52), die auf den ersten Blick gar nicht wiederzuerkennen ist.

Heidi Klum versteckte sich unter einer Mütze, sowie Perücke und Sonnenbrille.
Heidi Klum versteckte sich unter einer Mütze, sowie Perücke und Sonnenbrille.  © Screenshot/Instagram/heidiklum

Denn die 52-Jährige hat sich für einen Look nahezu ganz in Weiß entschieden. Sogar eine Mütze und Sonnenbrille dürfen bei ihrem Outfit nicht fehlen.

Durch die Kopfbedeckung hat die Model-Mama fast ein wenig Ähnlichkeit mit einem Schlumpf.

Auch bei ihren Haaren entschied sich die "GNTM"-Chefin für eine Veränderung - eine wasserstoffblonde Perücke. Lediglich die Hose kommt mit einigen Farbtupfern daher.

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Ihr Outfit kommt vom Label "maisonblanche.swiss", das Klum bereits in der Vergangenheit trug.

Verzichten musste die 52-Jährige auf Ehemann Tom Kaulitz (36). Der war mit seiner Band "Tokio Hotel" am Freitagabend beim "Radio Regenbogen"-Award im Europa-Park Rust. Die vier Jungs aus Magdeburg bekamen dort den Preis als beste Band.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/heidiklum

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