Welcher Schlumpf steckt denn in diesem Kostüm?

USA - Das alljährlich gehypte Musikfestival Coachella geht an diesem Wochenende wieder im US-Bundesstaat Kalifornien über die Bühne. Mit dabei ist auch Topmodel Heidi Klum (52), die auf den ersten Blick gar nicht wiederzuerkennen ist.

Heidi Klum versteckte sich unter einer Mütze, sowie Perücke und Sonnenbrille. © Screenshot/Instagram/heidiklum

Denn die 52-Jährige hat sich für einen Look nahezu ganz in Weiß entschieden. Sogar eine Mütze und Sonnenbrille dürfen bei ihrem Outfit nicht fehlen.

Durch die Kopfbedeckung hat die Model-Mama fast ein wenig Ähnlichkeit mit einem Schlumpf.

Auch bei ihren Haaren entschied sich die "GNTM"-Chefin für eine Veränderung - eine wasserstoffblonde Perücke. Lediglich die Hose kommt mit einigen Farbtupfern daher.

Ihr Outfit kommt vom Label "maisonblanche.swiss", das Klum bereits in der Vergangenheit trug.