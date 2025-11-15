Heidi Klum findet: Es muss Unterschiede auf dem Laufsteg geben

Berlin - Model Heidi Klum (52) wünscht sich eine realistischere Darstellung von Männern in der Mode und in der Werbung.

Eine Show blieb der Heidi Klum (52) positiv in Erinnerung. © Annette Riedl/dpa

"Die meisten Männer verlieren ihre Haare", sagte Klum der Deutschen Presse-Agentur am Rande des "Women of the Year"-Awards in Berlin. "Ich finde, das sollte man auch in der Werbung sehen. Nicht immer nur die mit vielen Haaren zum Beispiel", ergänzte die Moderatorin.

Als positives Beispiel nannte sie eine Show der Luxusmarke Vivienne Westwood auf der Pariser Fashion Week, bei der sie im Oktober mitgelaufen war. Dort seien unterschiedliche Männer auf dem Laufsteg zu sehen gewesen, darunter Models mit Halbglatze. "Das fand ich auch super", sagte Klum.

Auch wenn sie bei der Show in Paris Diversität erlebt habe, gehe es bei dem Thema nach ihrer Beobachtung momentan eher wieder einen Schritt zurück. "Ich finde, man sieht schon jetzt wieder viel schlankere Models auf dem Laufsteg und finde ich ja auch okay, aber ich finde, es muss auch Unterschiede geben. Es müssen auch wieder welche mit Kurven dabei sein", sagte Klum.

"Ich sehe sehr viele ältere Models, was mich natürlich persönlich freut", sagte die 52-Jährige. Deswegen habe sie auch bei der Westwood-Show mitlaufen dürfen. "Das fand ich auch ganz cool."