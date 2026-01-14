Heidi Klum zeigt: So ist das Modelleben ihrer Kinder Leni und Henry wirklich

Heidi Klum nimmt die TV-Zuschauer mit und zeigt ihr Modelleben mit ihren Kindern Leni Klum und Henry Samuel.

Von Friederike Hauer

Unterföhring - Modellegende und Unternehmerin Heidi Klum (52) baut ihr TV-Geschäft aus. Neben der neuen Staffel "Germany's Next Topmodel" bekommen Fans bei einer Doku private Einblicke ins Leben ihrer Familie.

Henry Samuel (20, r.), der Sohn von Heidi Klum (52) und Sänger Seal, arbeitet ebenfalls als Model.
In zwei Folgen werden Heidi und ihre Kinder Leni Klum (21) und Henry Günther Ademola Dashtu Samuel (20) im Alltag von Kameras begleitet.

So sollen Fans auch Einblicke in Jobs der Familie rund um den Globus bekommen: "Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen von unseren Leben als Models", erklärt Klum zur Sendung.

Während Henry dem Fernsehpublikum noch nicht bekannt ist, kennen die GNTM-Zuschauer Leni bereits aus der Castingsendung.

Sie soll auch Teil der kommenden 21. Staffel der Show (ab 11. Februar) sein, wie Heidi auf Instagram bestätigte. Welche Rolle die Tochter von Manager Flavio Briatore (75) dabei übernehmen wird, ist noch unklar.

Bussi, Bussi: Leni (20, l.) und Heidi Klum zeigen sich vertraut in der Öffentlichkeit. Wie ist ihr Verhältnis hinter den Kulissen?
Die Doku "On & Off the Catwalk - by Heidi Klum" läuft am Sonntag, 22. Februar, und Sonntag, 1. März, um 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

Titelfoto: Bildmontage: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa, Annette Riedl/dpa

