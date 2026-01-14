Heidi Klum zeigt: So ist das Modelleben ihrer Kinder Leni und Henry wirklich

Unterföhring - Modellegende und Unternehmerin Heidi Klum (52) baut ihr TV-Geschäft aus. Neben der neuen Staffel " Germany's Next Topmodel " bekommen Fans bei einer Doku private Einblicke ins Leben ihrer Familie.

Henry Samuel (20, r.), der Sohn von Heidi Klum (52) und Sänger Seal, arbeitet ebenfalls als Model. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

In zwei Folgen werden Heidi und ihre Kinder Leni Klum (21) und Henry Günther Ademola Dashtu Samuel (20) im Alltag von Kameras begleitet.

So sollen Fans auch Einblicke in Jobs der Familie rund um den Globus bekommen: "Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen von unseren Leben als Models", erklärt Klum zur Sendung.

Während Henry dem Fernsehpublikum noch nicht bekannt ist, kennen die GNTM-Zuschauer Leni bereits aus der Castingsendung.

Sie soll auch Teil der kommenden 21. Staffel der Show (ab 11. Februar) sein, wie Heidi auf Instagram bestätigte. Welche Rolle die Tochter von Manager Flavio Briatore (75) dabei übernehmen wird, ist noch unklar.