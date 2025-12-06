Peinliche Trump-Show bei WM-Auslosung, aber Heidi feiert in Schwarz-Rot-Gold

Washington, D.C. (USA) - Das John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington wurde am Freitag Schauplatz einer denkwürdigen WM -Auslosung. Während sich die FIFA bei US-Präsident Donald Trump (79) einschleimte und Fußball-Deutschland sich über eine machbare Gruppe freute, sorgte Heidi Klum (52) mit ihrer Dress-Auswahl für Aufsehen.

Heidi Klum (52) moderierte das Event gemeinsam mit Star-Comedian Kevin Hart (46). © JIM WATSON / AFP

Das Supermodel moderierte das Event gemeinsam mit Star-Comedian Kevin Hart (46). Dabei hatten sie und ihr Team sich vor allem outfittechnisch für die Tage in Washington etwas Besonderes einfallen lassen.

Denn die 52-Jährige war am Donnerstag und Freitag in drei verschiedenen Kleidern zu sehen, die einzeln im ersten Moment nicht aus der Masse edler Outfits herausstachen - zusammen betrachtet aber eine schwarz-rot-goldene Message ausdrückten.

So zeigte sie sich am Vorabend in einem schwarzen Dress. FIFA-Boss Gianni Infantino (55) schrieb zu einem gemeinsamen Foto: "Es war fantastisch, Heidi Klum [...] vor dem morgigen großen Spektakel zu sehen: voller Vorfreude und bereit, die Welt durch unseren schönsten Sport erneut zu vereinen!"

Auf einem Empfang war Klum dann, ebenfalls am Donnerstag, in einem roten Glitzerkleid mit Heidi-typisch tiefem Ausschnitt zu sehen. Diesen zeigte sie schließlich auch bei der turbulenten Auslosung am Freitag - dann aber in einem güldenen Dress verpackt.