Heidi Klum in Party-Stimmung - Hans und Franz tanzen mit

Los Angeles/München - Gute Laune und alle tanzen mit: Auf Instagram und TikTok hat Supermodel Heidi Klum (49) einen Dance-Clip mit ihren Followern geteilt. In dem kurzen Video bringt sie auch "Hans und Franz" ordentlich in Schwung. Doch die beiden sind nicht die einzigen "Kerle", die in der Aufnahme zu sehen sind...