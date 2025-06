Wer schön sein will, muss leiden: Heidi lässt die Hüllen fallen

Los Angeles (USA) - Eines wissen die rund 12,5 Millionen Instagram-Follower von Heidi Klum genau: Auch mit mittlerweile 52 Lenzen wird der deutsche Superstar sie weiterhin regelmäßig mit verführerischen Aufnahmen begeistern. So auch in diesen Tagen, in denen Heidi sich wieder einmal im Eva-Kostüm präsentierte!