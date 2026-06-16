Heidi Klum stichelt gegen Shirin David - und erntet Shitstorm

Los Angeles (USA) - Shirin Davids (31) neuer Song "Gut genug" geht gerade weltweit durch die Decke. Doch er scheint nicht bei jedem gut anzukommen: Ausgerechnet Supermodel Heidi Klum (53) kann sich einen provokanten Kommentar nicht verkneifen.

Heidi Klum (53, r.) hat die Fans von Shirin David (31) gegen sich aufgebracht. © Bildmontage: picture alliance/dpa | Joerg Carstensen, picture alliance/dpa/Invision | Scott A Garfitt

Aus den sozialen Medien ist der Track, den die Hamburger Rapperin zusammen mit dem Produzententeam KitschKrieg und der Band Blumengarten aufgenommen hat, schon jetzt nicht mehr wegzudenken.

Doch es gibt auch einige negative Stimmen, die sich mit Shirins Part in dem Song offenbar nicht anfreunden können und inzwischen sogar eine Version ohne ihre gerappten Zeilen fordern. Unter ihnen scheint sich auch Modelmama Heidi Klum zu befinden.

Die GNTM-Chefin sorgte bei Instagram mit einem öffentlichen Kommentar zu der Nummer für Aufsehen: "I love only his part" (zu Deutsch: "Ich liebe nur seinen Part"), stichelte Klum unter einem Video von Influencer Dimi Adams, der Davids Rap-Anteil in dem Track hinterfragte.

Für viele Fans ein klarer Seitenhieb gegen die Rapperin!

In der Kommentarspalte machten zahlreiche User ihrem Ärger über Heidis Feedback Luft: "Trauriger Move", befand etwa eine Followerin, während andere Nutzer kritisierten, dass "jemand mit so viel Reichweite" noch mal nachtrete, und dem Model vorwarfen, leider "kein Girls Girl" zu sein.