Heidi Klum über kuriose Situation mit Designer: "Da fließt Milch raus"
Los Angeles (USA) - Heidi Klum (52) hat eine steile Karriere hingelegt. Am Donnerstagabend moderiert sie zum 21. Mal das Finale von Germany's Next Topmodel (GNTM). Das Zeit Magazin hat mit der Model-Mama über ihre Anfänge im Show-Business und das Kinderkriegen gesprochen.
Die Moderatorin hat nicht immer nur viel gearbeitet, sondern auch beim Kinderkriegen voll durchgezogen. Innerhalb von sechs Jahren kamen ihre vier Kids Leni (22), Henry Samuel (20), Johan Samuel (19) und Lou (16) auf die Welt.
Deutschlands bekannteste Blondine wollte in den frühen 2000ern dennoch beruflich nicht zurückstecken.
Acht Monate lang habe sie jedes ihrer Kinder gestillt, "es geliebt, wie die Milch durch den Körper fließt". In dieser Zeit sei es zu einer skurrilen Situation gekommen.
Als der Designer Michael Kors (67) neben ihr gesessen habe, tropfte bei ihr die Muttermilch herunter.
"Heidi, da fließt Milch raus", merkte der Modezar nur trocken an.
Die Deutsche bemerkte, dass ihre Brüste proppenvoll waren. Da ans Abpumpen aber nicht zu denken war, tropfte es irgendwann.
Heidi Klum hatte in New York Zweifel, ob ihr eine große Karriere gelingt
"Bei GNTM haben wir den Anschnitt der Kamera höher gemacht, es war ja nicht möglich, die Milch aus meinem Kleid zu kriegen", erinnert sich die gebürtige Bergisch-Gladbacherin.
Ihre Kinder erblickten zwischen 2004 und 2009 das Licht der Welt. Währenddessen flimmerte 2006 die erste Staffel GNTM über die TV-Bildschirme.
Vielleicht tröstlich für die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ProSieben-Modelformats: Auch Klum hatte Angst zu scheitern und kämpfte mit Zweifeln, als sie nach New York zog.
Doch anstatt sich von Misserfolgen die Laune verderben zu lassen, wurde sie kreativ.
"Ich habe mich mit neuen Leuten zusammengetan, neuen Fotografen, die genau in der gleichen Situation waren wie ich, oder auch Haar- und Make-up-Leuten. Wir haben uns irgendwelche coole Klamotten vom Flohmarkt geholt und unser eigenes Foto-Shooting gemacht", schildert Klum die Anfänge ihres Model-Daseins.
Mithilfe dieser Taktik hätte sie auch ohne neue Jobs ihre Fotomappe aufgepeppt. Wen Heidi Klum am Donnerstag zu Germany's Next Topmodel kürt, seht Ihr ab 20.15 Uhr bei ProSieben oder auf Joyn.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa