Heidi Klum verletzt sich - wegen eines ganz bestimmten Songs

Auf Instagram lassen Heidi Klum (51) und Tom Kaulitz (35) ihre Fans am gemeinsamen Skiurlaub teilhaben. © Screenshot: instagram.com/heidiklum

In einer Instagram-Story erzählt die 51-Jährige ihren Fans, was passiert ist.



Zu sehen ist ihr linker Fuß, wobei eine Zehe blau angelaufen ist. "Das stammt nicht vom Skifahren", erklärt Heidi.

Zusammen mit Ehemann Tom Kaulitz, seinem Bruder Bill und ein paar Freunden, verbrachte Heidi die Weihnachtsfeiertage im Skigebiet der Aspen im US-Bundesstaat Colorado.

Ihre Verletzung habe sie sich beim Tanzen zu Mariah Carey's: "All I Want for Christmas is You" zugezogen.