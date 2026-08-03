Viel nackte Haut: Heidi und Leni Klum genießen Familienurlaub

Saint-Barthélemy - Die Klums machen Urlaub! Im Netz gewähren Heidi (53) und Leni Klum (22) ihren Fans private Einblicke in ihre sonnige Familienauszeit auf der Karibikinsel St. Barts.

Heidi (53, r.) und Leni Klum (22) öffnen bei Instagram ihr Urlaubsalbum. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/leniklum, Screenshot/Instagram/heidiklum

Auf ihren Instagram-Profilen jagt gerade ein Bikini-Foto das nächste.

Das Mutter-Tochter-Gespann scheint die gemeinsame Pause vom Alltag in dem exklusiven Urlaubsort in vollen Zügen zu genießen: Während Leni, mit Taucherbrille auf dem Kopf, gerade vom Schnorcheln zu kommen scheint, rekelt sich Mama Heidi im knappen Bikini auf einem Boot auf dem Meer.

Alleine sind die beiden Models aber offenbar nicht unterwegs: Die Klumsche Großfamilie dürfte gemeinsam verreist sein, denn auch Lenis jüngerer Bruder Henry (20) strahlt auf einem der Schnappschüsse neben ihr in die Kamera.

Eine weitere Aufnahme zeigt die 22-Jährige in den Armen ihres Freundes Aris Rachevsky (22).

Und auch Mama Heidi hat eine niedliche Begleitung mit im Schlepptau: Anstelle von Ehemann Tom Kaulitz (36) genießt die GNTM-Chefin ihren Bootsausflug an der Seite von Familienhund Fritz, der sich unter der karibischen Sonne sichtlich wohlzufühlen scheint und alle viere von sich streckt.