Heidi Klum landet in der Notaufnahme

Barcelona (Spanien) - Damit dürfte Heidi Klum (52) ihren Fans einen ziemlichen Schrecken eingejagt haben: In seiner Instagram-Story meldete sich das Model aus dem Krankenhaus.

Heidi Klum (52) hat einen Muskelfaserriss. © picture alliance/dpa | Christophe Gateau

Am Freitagabend gab die GNTM-Chefin ihren Followern einen wenig glamourösen Einblick in ihr Leben: So gar nicht model-like humpelte sie den Flur einer Klinik entlang und konnte sich dabei das Lachen nicht verkneifen.

"Das ist gar nicht lustig", scherzte Heidi über ihren ungeplanten Zwischenstopp in der Notaufnahme des "Centro Médico Teknon", eines Krankenhauses in Barcelona, wo ihr wenig später ein Bändchen mit ihren Daten ums Handgelenk gelegt und ein medizinischer Strumpf verpasst wurde.

Denn: Die Modelmama hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen, wie eine Stimme aus dem Off während Klums Behandlung erklärte.

Im Krankenhaus bleiben musste die 52-Jährige aber offenbar nicht: Nur wenig später filmte sich Heidi schon wieder beim Abendessen in großer Runde, auch wenn sie danach, auf eine Krücke gestützt, zurück auf ihr Hotelzimmer hinkte.