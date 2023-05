Sexy Sonnenbad: Heidi Klum posiert (fast) nackt auf Instagram

Auf gleich zwei Bildern räkelt sich die "Germany's Next Topmodel"-Moderatorin in der prallen Sonne und ganz offensichtlich will sie dabei möglichst ÜBERALL braun werden.

Dass die 49-Jährige auch mal einen Tag frei braucht, verwundert derweil wenig: Immerhin ist sie als TV-Moderatorin und -Jurorin in gleich mehreren Shows schwer beschäftigt. So läuft derzeit nicht nur die inzwischen 18. Staffel GNTM, Ende Mai beginnt auch die nächste Ausgabe "America's Got Talent", bei der sie ebenfalls in der Jury sitzen wird.

Hinzu kommt der Jetset-Stress, wenn die schöne Blondine ihren Ehemann Tom Kaulitz (33) auf seiner Tokio-Hotel-Tour begleitet (zuletzt unter anderem in Berlin, London und Brüssel). Außerdem hat ihre Tochter Leni gerade erst ihren ausschweifenden 19. Geburtstag gefeiert und die Vorbereitungen für Heidis eigenes Jubiläum dürften auch schon laufen.

Immerhin wird die Model-Mama in wenigen Wochen - am 1. Juni um genau zu sein - 50 Jahre alt! Das könnte man bei ihrem Traumkörper und so tollen Sonnenbade-Bildern glatt mal vergessen.