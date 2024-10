Typisch Deutsch! Heidi Klum überrascht Fans mit Geständnis: "Ich liebe ..."

Heidi Klum (51) hat neben der deutschen auch eine US-amerikanische Staatsbürgerschaft. © dpa/ZUMA Press Wire/Kay Blake

Schon vor vielen Jahren wanderte das Supermodel in die Promi-Welthauptstadt Los Angeles aus - lebt dort mittlerweile gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz (35).

Dennoch hat sie Deutschland nie vergessen, ist auch derzeit wieder in ihrer Heimat, um für die neue GNTM-Staffel vor der Kamera zu stehen. Mindestens bis Ende kommender Woche hält sie sich in München auf, wie sie auf Instagram verriet.

Dort bekamen ihre mehr als 12 Millionen Follower in den vergangenen Tagen etwas untypischen Content der 51-Jährigen zu sehen: Heidi wurde kurzerhand zur Food-Bloggerin und postete mehrere Aufnahmen ihrer deftigen Speisen.

Auch in ihrer Insta-Story wurde Essen an diesem Wochenende das dominierende Thema. In einem Q&A plauderte die GNTM-Jurorin aus dem Nähkästchen - und entpuppte sich dabei als kulinarischer Alman!

Zunächst gestand sie, dass bei ihr Nutella nur in Kombination mit Butter auf Brot und Brötchen kommt. Bei einer Frage nach ihrer Lieblingsspeise wurde es dann noch deutscher.