Heimliche Hochzeit mit Tom Holland? Zendaya tauscht ihren Verlobungsring aus

USA - Haben etwa die Hochzeitsglocken geläutet? Schauspielerin Zendaya (29) sorgt derzeit für Spekulationen, nachdem sie mit einem schlichten Goldring an ihrem linken Ringfinger gesichtet wurde - genau dort, wo bislang ihr Verlobungsring von Tom Holland (29) seinen Platz hatte.

Haben Zendaya und Tom Holland (beide 29) etwa heimlich geheiratet? © EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Auf Bildern, die Page Six vorliegen, wurde die 29-Jährige am Mittwoch in der US-Metropole Beverly Hills mit dem neuen Ring gesehen, der stark an einen Ehering erinnerte.

Zuvor hatte sie an dieser Stelle ihren fünfkarätigen Verlobungsring getragen. Das Boulevardmagazin bat sowohl Zendaya als auch Tom Holland um eine Stellungnahme zu der möglichen Hochzeit - bisher blieb eine Reaktion jedoch aus.

Ihre Verlobung machten die beiden Marvel-Stars Anfang des vergangenen Jahres öffentlich, als sie den Diamant-Klunker auf dem roten Teppich der Golden-Globe-Awards präsentierten.

Wie Insider damals berichteten, stellte Holland die wichtige Frage zwischen Weihnachten und Silvester 2024 - kurz nachdem sich das Paar Partnertattoos hatte stechen lassen.

Eine Quelle verriet, dass die beiden zwar "über die Jahre hinweg über eine Hochzeit gesprochen" hätten, Zendaya jedoch "keine Ahnung" gehabt habe, dass Holland ihr einen Antrag machen würde.