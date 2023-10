Heimliche Hochzeit: "This Is Us"-Star Milo Ventimiglia hat Ja gesagt!

Milo Ventimiglia (46) hat heimlich geheiratet. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Bislang war nicht einmal bekannt, dass Milo Ventimiglia in festen Händen ist. Nun hat der aus "This Is Us" und "Gilmore Girls" bekannte Serien-Liebling sogar den Gang zum Traualtar gewagt.



Wie das US-Magazin Us Weekly berichtete, hat der 46-Jährige seine große Liebe Jarah Mariano geheiratet - und das bereits Anfang des Jahres in einer klammheimlichen Zeremonie.

Der Schauspieler und das Model waren im vergangenen Jahr erstmals gemeinsam gesichtet worden, hatten ihre Beziehung bislang aber nie offiziell bestätigt.



Fotos der romantischen Hochzeitszeremonie zeigen das glückliche Paar ganz in Weiß: die Braut mit Blumenkranz im offenen Haar, den Bräutigam mit Blütenkette um den Hals.



Ventimiglia hatte in den vergangenen Jahren immer wieder betont, wie sehr er sich eine eigene Familie wünsche und wie seine Rolle als Familienvater Jack Pearson in "This Is Us" diesen Traum verstärkt habe.

"Es wird passieren, wenn es passiert", hatte der 46-Jährige 2017 in einem Interview gesagt.