Heino wird zum Bierkönig-Star: "Richtig Bock auf Malle!"

Schon seit Wochen bewirbt Heino (86) auf seinem Instagram-Kanal seinen neuen Song. Auch dabei: Erotikmodel Micaela Schäfer (41). © Fotomontage: Screenshot: instagram.com/heino.offiziell

Laut BILD hat der 86-Jährige dem ikonischen Veranstaltungsort auf der Schinkenstraße bereits eine feste Zusage gegeben.

So soll er in der soeben gestarteten "Malle-Saison" ganze sechsmal auf der Bühne in "El Arenal" stehen. Seinen ersten Auftritt können Partyurlauber am Samstag, dem 31. Mai miterleben. Danach wird er auch am Samstag des Pfingstwochenendes im Bierkönig zu finden sein.

Was natürlich nicht fehlen darf: sein neuester Hit "Ein Gläschen am Morgen", welchen der Volkssänger vor knapp drei Wochen veröffentlichte. Seitdem wurde der Song bereits 350.000-mal allein auf der Musik-Plattform Spotify abgespielt. Wie sich herausstellte, findet gerade die Jugend den Hit besonders heiß!

So erzählt Heino in einem Interview mit der Zeitung: "Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit 86 Jahren noch mal den Ballermann aufmische. Aber die Begeisterung für meinen neuen Song, vor allem bei der Jugend, hat mich angesteckt."