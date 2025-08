Schon wieder mit Waffe erwischt! Rapper Soulja Boy festgenommen

Nicht zum ersten Mal stellten Beamte bei dem US-Rapper Soulja Boy (35) Waffen sicher. © MINDY SMALL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

In der Nacht zum Sonntag, gegen 2.30 Uhr (Ortszeit) zog eine Polizeistreife in Melrose, Los Angeles einen Wagen aus dem Verkehr, darin der US-Rapper Soulja Boy.

Wie ein Sprecher des Los Angeles Police Departement gegenüber NBC Los Angeles erklärte, entdeckten Beamten während der Kontrolle eine Waffe in dem Auto. Warum der Wagen gestoppt wurde, ist bislang nicht bekannt.

Der Rapper, der mit bürgerlichen Namen DeAndre Cortez Way heißt, wurde wegen des Verdachts auf Waffenbesitz festgenommen. Ob er sich noch immer in Polizeigewahrsam befindet, ist unklar.

Der 35-Jährige sei zuvor in Los Angeles unterwegs gewesen, um seinen Geburtstag zu feiern. Kurz vor seiner Festnahme hätte der "Crank That"-Interpret noch in einem Club in West Hollywood gefeiert, wie New York Post berichtet.