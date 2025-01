Heinz Hoenigs Ehefrau über Schockmoment: "Habe in diesem Moment gedacht, mein Kind stirbt!"

Blankenburg - Im Podcast " (K)ein Sommer in Berlin " erinnert sich Heinz Hoenigs Ehefrau Annika (39) an einen der schlimmsten Momente, während ihr Mann im Krankenhaus ums Übeleben kämpfte.

Neben Ehemann Heinz Hoenig (73) musste sich Annika (39) auch um Sohn Jianni (2) sorgen. © Screenshot/Instagram/anni.ka_hoenig

Den 6. Mai 2024 wird Annika Kärsten-Hoenig so schnell nicht wieder vergessen. "Wenn du dann denkst, du hast eine Sorge weniger, dann kommt irgendwie gleich der nächste Hammer hinterher", erklärt sie in der neusten Folge des Podcasts.

Kurz nachdem ihr Mann Heinz Ende April wegen Herzproblemen in ein Krankenhaus nach Berlin gebracht werden musste und dort um sein Leben gekämpft hatte, ereilte die 39-Jährige ein weiterer Schicksalsschlag.

Annika war gerade mit ihren zwei Kindern von einem Hotel in ein anderes umgezogen. Hier wollte sie endlich etwas zur Ruhe kommen. Der jüngste Spross der Familie Kärsten-Hoenig, Jianni (2), machte seinen Mittagsschlaf. Als er aufwachte, ging alles ganz schnell.

"Ich habe ihn gefragt: 'Möchtest du was trinken?'", schildert Annika die Situation. Plötzlich verdreht Sohn Jianni die Augen und sackt in sich zusammen. "Dann hab' ich meinen Jungen auf den Arm genommen. Hab gesagt, 'Jianni! Jianni! Jiann! Was ist los? Was ist los?'", erinnert sie sich an den schockierenden Moment zurück.

Doch er reagierte nicht, fing an zu krampfen. "Ich habe in diesem Moment gedacht, mein Kind stirbt", so die Zweifach-Mama unter Tränen.