Wut-Nachricht an Fans und Hater: Heinz Hoenigs Frau lässt auf Instagram ihren Frust raus

Ihren Frust über Hasskommentare lässt Annika Kärsten-Hoenig (39) auf Instagram raus. © Screenshot/Instagram/anni.ka_hoenig

Hat Annika Kärsten-Hoenig den Schauspieler nur geheiratet, um an sein Geld zu kommen? Diese und weitere Unterstellungen muss sich die 39-Jährige im Internet anhören.

Auf Instagram veröffentlichte sie deshalb einen Post mit einem längeren Text. Darin geht sie auf die Hasskommentare und Anschuldigungen der Internetnutzer ein.

Erst vor wenigen Tagen ist Heinz Hoenig nach mehreren Monaten Aufenthalt in einem Berliner Krankenhaus nach Hause gekommen. Sein Herz machte Probleme und lebensnotwendige Operationen wurden durchgeführt. Was er und seine Familie jetzt am wenigsten gebrauchen können, ist Stress.

"Wenn ich manche Kommentare im Netz lese, dann frage ich mich ernsthaft, was aus einem Teil der Gesellschaft geworden ist!", beginnt Kärsten-Hoenigs Nachricht.

Was danach folgt, benötigt keine weiteren Bilder. Ihre Worte zeigen, wie sehr die Anschuldigungen sie treffen, aber sie sich nicht unterkriegen lässt.