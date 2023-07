Heinz Strunk über Verfilmung von "Der goldene Handschuh": "Das ist Geschmacksache"

Der wegen vierfachen Frauenmordes angeklagte Wachmann Fritz Honka sitzt auf der Anklagebank eines Hamburger Schwurgerichtes. (Archivbild) © Heidtmann/dpa

In "Der goldene Handschuh" erzählt Strunk die Geschichte des Serienmörders Fritz Honka, der in den 70er Jahren in Hamburg sein Unwesen trieb.

Seine Opfer lernte er unter anderem in der Hamburger Berg-Kneipe "Der goldene Handschuh" kennen, "vergnügte" sich mit ihnen, brachte sie um und zerstückelte sie.

Durch Zufall flog er 1975 durch ein Feuer in dem Haus, in dem sich Honkas Mietwohnung befand, auf und wurde nach einem medienwirksamen Prozess zu 15 Jahren Haft verurteilt. Außerdem wurde die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.

Seine letzten Jahre verbrachte Honka nach der Entlassung aus der Psychiatrie unter anderem Namen in einem Altenheim. Am 19. Oktober 1998 verstarb er mit gerade einmal 63 Jahren.