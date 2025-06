Popstar bestellt Sushi - und schreibt in der Wartezeit einen Welthit!

Und siehe da: Die 43-Jährige war so im Flow, dass ihr Weihnachtshit fertig war, als das Essen ankam!

Sie fügte hinzu, dass sie kurz zuvor gemeinsam mit ihrem Produzenten Sushi bestellt hatte und dann begann, am Song zu werkeln.

Auf die Frage, welchen Titel sie am schnellsten geschrieben habe, antwortete sie prompt: "Ein Weihnachtssong. Es war 'Underneath the Tree'. Ich war (...) im Studio."

In einem YouTube-Video , das vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde, beantwortet die US-amerikanische Sängerin Fragen ihrer Fans aus dem Publikum ihrer eigenen Show.

Rodin Eckenroth / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Kelly Clarkson gab an, sie liebe die Weihnachtszeit und könne deswegen so leicht Lieder darüber schreiben. © ANGELA WEISS / AFP

Clarkson erklärte, dass das vermutlich daran gelegen habe, dass sie die Festtage liebe und sie Weihnachtssongs deshalb besonders schnell schreiben könne.

"Sie (die Songs) fühlen sich einfach gut an. Man darf ruhig ein bisschen kitschig sein, weißt du? Man muss sich nicht darum sorgen, cool zu wirken - was für mich ehrlich gesagt eh nie eine Rolle spielt, weil ich’s sowieso nicht bin", scherzte die Sängerin.

Dennoch räumte sie ein, dass dies nicht die Regel sei. Normalerweise dauere es "ewig", einen Song zu schreiben.

"Underneath the Tree" war ein großer Erfolg für die 43-Jährige: Der Weihnachtssong aus dem Jahr 2013 wurde 2024 in die Liste der Top 10 der neuen klassischen Weihnachtssongs der US-Verwertungsgesellschaft ASCAP aufgenommen, so People.