"Heißer Feger": Vanessa Blumhagen zeigt ihren Traumbody im Bikini!

"Mittagspause! Batik-Bikini - ja oder nein?", will sie dazu von ihrer Community wissen und gibt auch gleich ihre eigene Meinung preis: "Ich mag ihn und hatte Spaß."

Auf Instagram teilte die schöne Moderatorin gleich zwei Wow-Schnappschüsse, auf denen sie sich in heiße Posen schmeißt. In einem grün-blauen Batik-Bikini steht sie auf einem Badesteg und lacht fröhlich in die Kamera. Auf dem zweiten Foto streckt sie ihre Arme in die Höhe, was ihrer Silhouette extra viel Eleganz verleiht.

Die sommerlichen Temperaturen in Deutschland hat Vanessa kurzerhand genutzt, um sich eine Auszeit am Badesee zu gönnen. Wie sie ihren Fans zeigt, hat sie dabei sichtlich Spaß!

Regelmäßig begeistert die Promi-Expertin ihre rund 211.000 Follower auf Instagram mit heißen Bikini-Schnappschüssen aus dem Urlaub und setzt ihre Traumkurven dabei gekonnt in Szene.

Die Society-Expertin steht nur noch selten beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen" vor der Kamera. © Screenshot/Instagram, vanessa_blumhagen

Auch die Fans sind sich einig! "Absolut yes bei deiner tollen und traumhaften Figur. Du bist ein heißer Feger", schwärmt ein Nutzer in den Kommentaren. Andere meinen: "Irre Figur", "was für eine Augenweide" oder "da bekommt man doch gleich gute Laune". Dazu hagelt es Likes und zahlreiche Flammen- und Herzchen-Emojis.

Eine Userin bemängelt jedoch: "Egal welcher Bikini. Vermisse Sie im Frühstücksfernsehen."

Und tatsächlich - in den vergangenen Monaten bekam man die Society-Expertin, die seit Juli 2013 für das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" vor der Kamera steht, nur noch selten zu Gesicht. Erst am vergangenen Freitag hat Vanessa ihr Comeback in der Show gefeiert.