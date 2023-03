"Super sexy": Vanessa Blumhagen meldet sich mit Bikini-Pic zurück

Hamburg – Darauf haben die Fans lange gewartet! Vanessa Blumhagen (45) lässt endlich wieder am Pool die Hüllen fallen.

Vanessa Blumhagen (45) zeigt sich super sexy im Urlaub. © Screenshot Instagram/vanessa_blumhagen

Länger war es still auf dem Instagram-Account der "SAT.1-Frühstücksfernsehen"- Moderatorin. Private Einblicke in ihr Leben gab es in letzter Zeit kaum. Doch nun meldet sich die Promi-Expertin bei ihren rund 212.000 Followern zurück - mit einem heißen Schnappschuss!

Denn die 45-Jährige genießt derzeit eine wohlverdiente Auszeit in Kapstadt. Die südafrikanischen Temperaturen von schlappen 33 Grad nutzt sie aus, um sich die Sonne auf den Traumbody scheinen zu lassen, wie sie nun beweist: Vanessa teilte ein Selfie vom Pool!

Sie trägt ein lilafarbenes Bikini-Oberteil, das ihre sexy Rundungen gekonnt in Szene setzt und schaut komplett ungeschminkt in die Kamera. "Der Klassiker. Frau B. am Pool", textet sie dazu.

Die Fans sind begeistert! "Einfach nur hübsch die Frau Blumhagen", schwärmt eine Nutzerin in den Kommentaren. "Frau B. bleibt zeitlos wunderschön", "was für eine Augenweide" oder "Frau B sieht super sexy aus", heißt es weiter.