Helene Fischer mit heftigen Augen-Problemen? Brillenlos durch die Nacht!

München/Berlin - Wenn Helene Fischer (38) auf der Bühne steht, sind alle Augen auf sie gerichtet. Die Schlager-Queen selbst hat jedoch so ihre Problemchen beim Blick in die Massen der Fans.

Helene Fischer (38) muss die Augen zusammenkneifen. © dpa/Hendrik Schmidt

Als sie bei einem ihrer Konzerte in Berlin versuchte, das Plakat eines Fans vorzulesen, gab sie offen zu: "Ich sehe mittlerweile nicht mehr so gut. Das hat ein bisschen abgenommen. Ich muss das ganz ehrlich gestehen an dieser Stelle."



Wie schlecht es um ihre Sehkraft steht, weiß die Sängerin allerdings nicht so genau. "Ich gehe nicht zum Augenarzt, weil ich ein bisschen Angst habe, was dabei herauskommt."

Als Ursache für den schlechter gewordenen Zustand ihrer Augen vermutet die "Atemlos"-Interpretin das grelle Scheinwerferlicht.

Trotzdem sieht sie vorerst keinen Handlungsbedarf: "Schließlich brauche ich meine Augen nur auf der Bühne", scherzte sie. "Aber wenn ich euch dann nicht mehr sehen könnte, wäre das wirklich schade. Spätestens dann werde ich zum Arzt gehen!"