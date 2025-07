Kurioses Video aufgetaucht: Helene Fischer und Otto bringen "Musik-Baby" raus

Hamburg - Ein kurioses Video sorgt aktuell für Aufsehen in den sozialen Netzwerken: Helene Fischer (40) und Otto Waalkes (76) tauchen darin in ungewohnten Rollen auf. Unter anderem schiebt der Schlager-Star "Baby-Otto" in einem Kinderwagen durch die Gegend, während sie beide "Baby Shark" singen. Was zunächst wie ein KI-generierter Fiebertraum wirkt, ist in Wahrheit echt, wie ein Sprecher von Universal Music jetzt bestätigte. Die beiden Musiker bringen tatsächlich ein gemeinsames Duett raus.