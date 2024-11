Schlager-Urgestein schießt gegen Helene Fischer: "Wenn sie einen Buckel hätte, würde keiner hinhören"

Der 79-Jährige hielt in dem Gespräch mit seiner Missgunst gegen Helene Fischer nicht hinter dem Berg. "Sie hat doch einen Ehemann", führte Christian Anders weiter aus, "der sollte sie mal in den Arm nehmen und richtig quetschen, dass sich dann die Stimmbänder vielleicht besser entfalten."

Christian Anders (79) hat sich auch als Autor ausprobiert. © Hendrik Schmidt/dpa

Außerdem habe Fischer noch nie einen Nummer-1-Hit gehabt, behauptete Anders. "Nicht mal dieses Lied ("Atemlos durch die Nacht") war Nummer 1 und das bei dieser Medienpräsenz. Bei der Medienpräsenz dieser Frau müsste jedes Lied Nummer 1 sein. Ist es aber nicht."

Damit liegt der "Geh nicht vorbei"-Sänger allerdings falsch. Zum zehnjährigen Jubiläum im Jahr 2023 veröffentlichte Fischer zusammen mit Rapperin Shirin David (29) eine neue Version von "Atemlos durch die Nacht" und landete damit auf Platz 1 der Charts.

Helene Fischer wird die Kritik wohl egal sein. Ihre Beliebtheit ist ungebrochen, wie 1,1 Millionen Follower allein auf Instagram zeigen.

Aktuell macht die Schlager-Queen eine kreative Pause. Erst im Sommer 2026 wird die 40-Jährige ihre 360-Grad-Stadiontour starten - mit krönendem Abschluss am 17. Juli in der Allianz-Arena in München.