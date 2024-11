Tour-Auftakt in Dresden: Helene Fischer kommt ins Harbig-Stadion

Helene Fischer (40) will es am 10. Juni 2026 in Dresden krachen lassen. © Marcus Brandt/dpa

Atemlos in Dresden: Weil die Nachfrage nach Tickets für Helene Fischers "360° Stadion Tour" so riesig war, hat die Schlagerqueen drei Zusatzkonzerte in Deutschland angekündigt.

Und so findet der Auftakt der für 2026 angesetzten Tournee schon am 10. Juni im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion statt.

Die Fans dürfen sich auf eine Nacht voller Emotionen freuen!

Tickets für die drei Zusatzshows gibt es offiziell ab 15. November, für Telekom- sowie RTL+-Kunden schon ab 13. November (10 Uhr), für Ticketmaster-Kunden ab 14. November (10 Uhr).