"Zu sexy" auf der Bühne? Helene Fischer kontert Kritik von Carpendale & Co. knallhart
Amsterdam/Inning am Ammersee - Für Schlagerstar Helene Fischer (41) geht es nach der Babypause direkt wieder auf die großen Bühnen Europas. Doch bevor ihre Tour startet, enthüllte sie in Amsterdam ihre neue Wachsfigur – und musste sich dort prompt mit der Frage auseinandersetzen, ob ihre Outfits zu "sexy" seien.
Im Frühjahr begannen die Diskussionen um Helene Fischers Bühnenoutfits bereits.
Im Podcast "Hotel Matze" sagte Howard Carpendale (79): "Helene, ich liebe dich, aber plötzlich hattest du das Gefühl, du musst viel sexier werden. Du bist sexy, aber du darfst nicht Sex auf der Bühne verkaufen."
Gegenüber der "Bild" ergänzte er: "Helene muss nicht versuchen, besonders sexy zu sein. Talent, Ausstrahlung und Klasse – darauf sollte sie setzen. 'Sex sells' braucht sie nicht."
Vor dem "Madame Tussauds"-Museum in Amsterdam fing ein niederländischer Reporter die Schlager-Ikone nach ihrer Wachsfigur-Enthüllung ab und konfrontiere sie direkt mit der Frage, ob sie für die kommende Tour ihre Outfits anpassen werde.
"Um ehrlich zu sein: nein", lautete Fischers klare Antwort. Sie wisse nicht, ob es "zu sexy" sei oder nicht. "Ich fühle mich sehr stark und sehr selbstbewusst. Ich gehe nicht mit gar nichts auf die Bühne."
Helene Fischer geht 2026 auf große Jubiläums-Tour
Und weiter: "Ich denke, es ist einfach Selbstbewusstsein. Und ich glaube, dass ich das mit den Menschen teilen kann. Ich glaube nicht, dass auch Frauen mich dafür kritisieren. Es ist einfach meine Kunst oder der Ausdruck meines künstlerischen Weges."
2026 geht Helene Fischer auf ihre große Jubiläums-Tour mit einer 360-Grad-Show. Am 10. Juni geht es los in Dresden, gefolgt von 4 Stadien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa