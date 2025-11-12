Zurück aus der Babypause: Helene Fischer tourt wieder

München - Helene Fischer (41) kehrt endgültig aus der Babypause zurück. Mit ihrer neuen Tournee im kommenden Jahr will sie sich bei ihren Fans bedanken.

Veranstalter Marek Lieberberg (v.l.), Helene Fischer und Regisseur Mukhtar O.S Mukhtar bei der Pressekonferenz zur Tour 2026. © Peter Kneffel/dpa

"Es ist meine Verneigung und mein großes Dankeschön", sagte sie bei der Vorstellung des Tourprogramms in München. Sie wolle ihre 20 Jahre auf der Bühne im Jubiläumsjahr mit den Anhängern feiern, die sie seit Jahren begleiten.

"Es wird tatsächlich ein Riesen-Fest", sagte die 41-Jährige. "Wir wollen die größte Party feiern."

Insgesamt will sie im Juni und Juli vor rund 750.000 Fans auftreten. 600.000 Tickets sind nach Angaben von Konzertveranstalter Marek Lieberberg bislang weg.

Los geht es laut Konzertveranstalter am 10. Juni in Dresden, Tourabschluss soll am 17. Juli in München sein. Dazwischen sind zahlreiche weitere Stadion-Stationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant.

Bei den Auftritten soll es in der Mitte der Stadien eine 360-Grad-Bühne und Laufstege geben. "Ich wollte einfach mittendrin sein", sagte Fischer. Und sie wolle "das Erlebnis so intim wie es nur eben geht in einem Stadion" gestalten.

Ein neues Album sei nicht geplant; dass es bei den Konzerten trotzdem neue Musik zu hören geben könnte, schloss Fischer aber nicht aus.