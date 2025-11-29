"Schöne Vertrautheit": So besinnlich feiert Helene Fischer ihr erstes Weihnachten mit zwei Kindern

München - Die Festtage stehen an und Helene Fischer (41) feiert erstmals Weihnachten mit zwei Kindern - ihre Tochter kam im August auf die Welt. Neben traditionellem Essen hat die Sängerin auch einen Duft, den sie mit Weihnachten verbindet.

Helene Fischer (41) liebt ein gemütliches Weihnachtsfest. © Bodo Schackow/dpa

Hat Helene Fischer kleine Traditionen aus ihrer Kindheit an den Festtagen beibehalten?

Gegenüber "Bild" verrät die Schlager-Queen: "Es sind eher die kleinen Dinge, die geblieben sind: die ersten Lichter, die vertrauten Melodien, das gemeinsame Schmücken. Diese Momente tragen bis heute eine schöne Vertrautheit."

Ihre Lieblingsdüfte an Weihnachten? Ein schöner Mix aus "frischem Tannengrün, etwas Zimt, vielleicht Orange". So kommt bei Helene daheim "pures Weihnachtsgefühl" auf.

Die Sängerin macht neben Musik auch noch wahnsinnig gerne Geschenke. "Jemandem mit einer kleinen Aufmerksamkeit ein Lächeln zu schenken, ist für mich eine der schönsten Seiten dieser Jahreszeit."