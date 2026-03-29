Dresdner Autor schreibt über Pop-Ikone: "100 Seiten" Grönemeyer

Der Dresdner Publizist und Kulturwissenschaftler Wieland Schwanebeck hat ein Buch über Herbert Grönemeyer geschrieben.

Von Heiko Nemitz

Dresden/Leipzig - Am 12. April wird Deutschrock-Ikone Herbert Grönemeyer 70 Jahre alt. Von Ruhe keine Spur: Nach der "mittendrin - akustisch"-Unplugged-Tour in diesem Februar geht "Herbie" 2027 erneut auf große Arena-Tournee. 16 Konzerte stehen an, am 12. Juni auch in der Red Bull Arena Leipzig. Passend dazu ist in der Reihe "100 Seiten" des Reclam-Verlags ein Büchlein über Grönemeyer erschienen. Der Dresdner Publizist und Kulturwissenschaftler Wieland Schwanebeck (42) hat es geschrieben.

Autor Wieland Schwanebeck (42). © privat Die Grönemeyer-Konzerte, "Großveranstaltungen für die ganze Familie", sind Thema des abschließenden Kapitels von Schwanebecks Buch. Zuvor skizziert er kompakt Grönemeyers Karriere: Die durchwachsenen Theateranfänge am Bochumer Schauspielhaus, der Welterfolg des Films "Das Boot" (1981), die mühsamen Versuche als Musiker zu reüssieren, der Durchbruch mit dem Album "4630 Bochum", Triumphe und Aufstieg zur Lichtgestalt. Auch das Verhältnis der Deutschen zu "ihrem" Herbert beleuchtet Schwanebeck, das er "stabile Liebe" nennt. Doch Schwanebeck klappert nicht nur den Lebensweg des Stars ab, er geht auch "ins Eingemachte", analysiert die Songtexte nach Themen und den Eigenheiten ihres lyrischen Aufbaus, legt "sperrige Akkorde und unkonventionelle Harmoniewechsel" der Kompositionen offen, beschäftigt sich mit "Grönis" berüchtigtem, oft parodierten Gesangsstil. Fundiert, kundig, faktensatt, nie akademisch, sondern humorvoll und leicht lesbar. Herbert Grönemeyer Herbert Grönemeyer macht seinem Politik-Frust Luft: "Es wird gefälligst mit uns gesprochen" Über Herbert Grönemeyer sagt Schwanebeck: "Er war mein Einstieg in die deutschsprachige Musik, wobei ich kein alteingesessener Fan bin, sondern Grönemeyer erst auf seinem Höhepunkt mit 'Mensch' gefunden habe, als er eigentlich schon zum 'Ehrenspielführer' der deutschsprachigen Poplandschaft ernannt worden war."

Das Buch über Herbert Grönemeyer. © Reclam

Der Komponist steht Schwanebeck näher als der Texter Grönemeyer